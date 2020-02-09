Adana Demirspor, derbide 16. kez kazandı

Adana Demirspor, ev sahibi statüsünde olduğu 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan derbi maçta, rakibini Dibba ve Mehmet Akyüz'ün birer, Aosman'ın iki golüyle 4-1 mağlup etti. Adanaspor'un tek golü ise Hakan Barış'tan geldi.

Bu galibiyetle Adana Demirspor, derbilerde geride kalan 61 resmi maçta 16. kez kazanan taraf olmayı başardı. 61 resmi maçta Adanaspor ise 22 kez kazandı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Son 6 maçında 5 galibiyet, bir beraberlik alan Adana Demirspor, 21 hafta sonunda puanını 34'e çıkararak üst sıralara yükselişini sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.