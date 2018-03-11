Adana Demirspor, Giresun'u yendi

Ligde kalma mücadelesi veren mavi-lacivertli ekip, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 31'de Theo Mendy ve 45+5'te Robert Ndip Tambe kaydetti. Akın Çorap Giresunspor'da Çağlar Birinci'nin 57'de kullandığı penaltıyı kaleci Kurtuluş Yurt çıkardı.
Maçın 18. dakikasında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanan Adana Demirsporlu Sezer Özmen hastaneye kaldırıldı. Sezer'in kaval kemiğinde kırık tespit edildi. Teknik direktör Mustafa Uğur yönetiminde son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, puanını 34'e yükseltti. Akın Çorap Giresunspor ise 37 puanda kaldı.