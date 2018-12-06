Adana Demirspor ile Başakşehir yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Adana Demirspor ile Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. 53. dakikada Orhan Taşdelen'in penaltıdan attığı golle öne geçen Adana Demirspor'a Medipol Başakşehir 85. dakikada penaltıdan Edin Visca ile karşılık verdi. 81. dakikadaki gerginlik sonra Hamidou Traore ve Manuel da Costa direkt kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar. 18 Aralık'taki rövanş maçında iki takım İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı hücumunda Visca, kaleci Ahmet Sabri Fener ile karşı karşıya kaldı. Visca, meşin yuvarlağı daha uygun pozisyondaki Jojic'e aktardı. Jojic'in vuruşunda, top auta çıktı.
GOL: 53. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Anderson'un pasında rakip ceza sahasına giren Kosecki, Gökhan İnler'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada penaltıyı kullanan Orhan Taşdelen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
81. dakikada hakem Arda Kardeşler, bir pozisyondan sonra iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğin ardından Medipol Başakşehirli Da Costa ve Adana Demirsporlu Hamidou Traore'ye kırmızı kart gösterdi.
GOL: 83. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahasında Gökhan İnler, Galip Güzel'le girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada penaltıyı kullanan Visca, topu filelerle buluşturdu: 1-1