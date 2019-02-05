Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbiliği'ni çalıştıran ve Başkent takımını küme düşüren Ümit Özat, uzun süre takım çalıştırmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'la anlaşmaya varan Özat, kısa süre içerisinde Karadeniz ekibinden de kovuldu.

Ümit Özat'ın yeni ekibi ise Yılmaz Vural'la yollarını ayıran Adana Demirspor oldu.

BOŞ MUKAVLEYE İMZA ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden etlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

8. TAKIMINA İMZA ATTI

Ümit Özat daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u çalıştımıştı. Adana Demirspor, 42 yaşındaki teknik adamın 8. durağı oldu.