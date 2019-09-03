Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitti

Türk futbolunda yaptığı açıklamalarla her daim gündem olmayı başaran isimlerden biri olan Ümit Özat, Adana Demirspor'dan gönderildi.

ŞUBATTA GÖREVE GELMİŞTİ

Özat'ın şubat ayında başladığı görevi 7 ay sürdü. Adana Demirspor ayrılığı resmi sitesinden duyurdu. Adana Demirspor, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toopladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzasıyla resmi açıklama yapıldı.

İşte yapılan resmi açıklama...

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu; Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz."

ADANA DEMİRSPOR 9. TAKIMIYDI

Türkiye'de daha önce 8 takım çalıştıran Ümit Özat'ın, 9. takımı olan Adana Demirspor'daki macerası kısa sürdü.

Ümit Özat daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Boluspor, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u çalıştımıştı.