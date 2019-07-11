Adana Demirspor'dan Martins atağı

Yanlış transfer politikası yüzünden tam 25 yıldır Süper Lig'e yükselemeyen Adama Demirspor, yine ilginç bir girişimde bulundu.
Geçtiğimiz sezon M.Unitedli Anderson'u almasına rağmen ligi 6. sırada bitiren Adana ekibi, play-off'ta ise Hatayspor'a elenerek Süper Lig'e çıkma şansını değerlendirememişti.
Yine Süper Lig parolasıyla sezonu açan mavi-lacivertliler, son olarak Çin'in Shanghai Shenhua takımında forması giyen forvet oyuncusu Obafemi Martins'i gündemine aldı.
1 SENEDİR OYNAMIYOR
Son maçını 31 Mart 2018 tarihinde oynayan ve 1 senedir yeşil sahalardan uzak olan Nijeryalı oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu, İnter, Newcastle United ve Wolfsburg gibi takımların formalarını giymişti.