1 Adana Demirspor'dan Martins atağı Eski M.Unitedlı Anderson'u almasına rağmen ligi 6 sırada bitiren ve Süper Lig'e yükselemeyen Adana Demirspor, bu kez 1 senedir sahalardan uzak olan Obafemi Martins'in peşine düştü.

2 Abdullah Ercan, Sakaryaspor'un başına geçiyor Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden efsane Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan'ı takımın başına getirmek için istiyor.

3 Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu Galatasaray, küme düşen Bursaspor'dan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk'u transfer ediyor.

4 Fernando Türkiye'den ayrıldı Sevilla ile anlaşan Fernando Reges, Lizbon'a uçtu. Brezilyalı futbolcunun oradan da Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.

5 Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye yakın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Deniz Türüç, "3 büyük takımda da oynarım" dedi. Deniz için en ciddi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.

6 Udinese Dorukhan'ı transfer ediyor Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın ardından, Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz de Serie A yolunda. İtalyanların teklifi 10 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

7 Abdullah Avcı, pas çalışmasına Karius'u da aldı Abdullah Avcı, Alman kaleci Karius'u antrenmanlarda oyuna dahil ederek, pas becerisini yükseltmeyi hedefliyor.

8 Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım Galatasaay'ın yeni transferi Emre Mor, deneyimli teknik adam Fatih Terim'e özel hayatına dikkat edeceğini ve artık futbola odaklanacağını söyledi.

9 Alanyaspor, Salih Uçan'ı transfer etti Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, son olarak İtalya'nın Empoli takımında oynayan 25 yaşındaki Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.