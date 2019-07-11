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Adana Demirspor'dan Martins atağı

Eski M.Unitedlı Anderson'u almasına rağmen ligi 6 sırada bitiren ve Süper Lig'e yükselemeyen Adana Demirspor, bu kez 1 senedir sahalardan uzak olan Obafemi Martins'in peşine düştü.

| Haber Merkezi
Adana Demirspor'dan Martins atağı
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Yanlış transfer politikası yüzünden tam 25 yıldır Süper Lig'e yükselemeyen Adama Demirspor, yine ilginç bir girişimde bulundu.

Geçtiğimiz sezon M.Unitedli Anderson'u almasına rağmen ligi 6. sırada bitiren Adana ekibi, play-off'ta ise Hatayspor'a elenerek Süper Lig'e çıkma şansını değerlendirememişti.

Yine Süper Lig parolasıyla sezonu açan mavi-lacivertliler, son olarak Çin'in Shanghai Shenhua takımında forması giyen forvet oyuncusu Obafemi Martins'i gündemine aldı.

1 SENEDİR OYNAMIYOR

Son maçını 31 Mart 2018 tarihinde oynayan ve 1 senedir yeşil sahalardan uzak olan Nijeryalı oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu, İnter, Newcastle United ve Wolfsburg gibi takımların formalarını giymişti.

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