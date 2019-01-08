Adana Demirspor'dan Sneijder'e teklif

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Forvet arkası bölgesine takviye isteyen teknik direktör Yılmaz Vural'ın Al Gharafa'da forma giyen eski Galatasaraylı Sneijder'e transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
KARARINI HENÜZ BİLDİRMEDİ
Tecrübeli teknik adamın, "Gel Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaralım" diyerek 34 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Katar'da mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen Hollandalı yıldızın ilerleyen günlerde Adana ekibine cevabını bildirmesi bekleniyor.