Adana Demirsporlu Anderson 31 yaşında futbolu bıraktı

Geçtiğimiz yaz döneminin en büyük transfer bombasını patlatan Adana Demirspor, 9 yıl Manchester United forması giyen ve Brezilyalı Milli Takımı'na kadar yükselen Anderson'u kadrosuna katmıştı.

Ancak beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, aktif futbol hayatını noktalama kararı aldı.

ANDERSON KİMDİR?

2007-08 sezon başında Porto'dan 20 milyon Euro'ya İngiltere Premier Ligi devi Manchester United'a transfer olan ve kulüp tarihinin Kleberson'dan sonraki 2. Brezilyalısı unvanını alan Anderson, milli takıma kadar yükseldi.

Manchester United ve dünya futbol tarihinin efsane ismi Sir Alex Ferguson'la 2008'deki ilk sezonunda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Anderson, Chelsea ile Moskova'da oynanan Devler ligi finalinin uzatmalarında Wes Brown'ın yerine oyuna girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Penaltı atışları sırasında Manchester United'ın 6. vuruşunu kullanan Anderson, Nicolas anelka'nın beyaz noktadan kaçırması sonrası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Daha önce Lionel Messi, Sergio Aguero ve Cesc Fabregas'ın da aldığı ve gelecek vaat eden genç oyuncluara verilen Golden Boy ödülünü de kazanan Anderson, Kırmızı Şeytanlar'la 3 Lig ve 2 Lig Kupası şampiyonlukları sevinci de yaşadı. United ile 153 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, takımı adına 5 gol kaydetti.

Ülkesinin milli takımının formasını 8 kez giyen Brezilyalı daha sonra sağlık sorunları yaşadı ve tam olarak futbola dönemedi. Geçen sezon Adana Demirspor ile sadece 11 maça çıkabilen Anderson'un bırakma kararını ise Anada Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı. Sancak, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "600 bin Euro'luk yıllık alacağı 200 bin Euro'ya indirdi ve kulüpte çalışmaya devam edecek. Dış ilişkilerimizde etkili olacağını düşünüyorum." dedi.