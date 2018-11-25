Adana Demirsporlu taraftar sahaya paraşütle indi

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana derbisi heyecanı yaşandı.
Son derece çekişmeli geçen derbide kazanan çıkmadı. 90 dakikanın ardından maç 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
TARAFTAR SAHAYA PARAŞÜTLE GELDİ
Öte yandan, Adana Demirspor ile Adanaspor arasındaki mücadelesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Adana Demirspor taraftarı derbiye paraşütle geldi - VİDEO
Adana Demirspor'un ev sahipliği yaptığı mücadelenin öncesinde bir taraftar stadyuma paraşütle indi.
Kulübünün renkleri olan mavi-lacivertli renkleri taşıyan bir paraşütle havalanan taraftar, alkışlar eşliğinde sahaya iniş yaptı.