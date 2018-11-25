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Adana Demirsporlu taraftar sahaya paraşütle indi

Adana Demirspor ile Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren mücadelenin ilk düdüğünden önce bir Adana Demirsporlu taraftar sahaya paraşütle indi.

Adana Demirsporlu taraftar sahaya paraşütle indi
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana derbisi heyecanı yaşandı.

Son derece çekişmeli geçen derbide kazanan çıkmadı. 90 dakikanın ardından maç 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

TARAFTAR SAHAYA PARAŞÜTLE GELDİ

Öte yandan, Adana Demirspor ile Adanaspor arasındaki mücadelesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana Demirspor taraftarı derbiye paraşütle geldi - VİDEO

Adana Demirspor'un ev sahipliği yaptığı mücadelenin öncesinde bir taraftar stadyuma paraşütle indi.

Kulübünün renkleri olan mavi-lacivertli renkleri taşıyan bir paraşütle havalanan taraftar, alkışlar eşliğinde sahaya iniş yaptı.

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