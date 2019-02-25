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Adana Demirspor'un yıldızı Anderson kayıplarda

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı eski M.Unitedlı futbolcu Anderson, geride kalan 23 haftada gol veya asist üretemedi.

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Adana Demirspor'un yıldızı Anderson kayıplarda

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Adana Demirspor, Spor Toto 1.Lig'de geride kalan 23 haftada 34 puan toplayabildi.

8. sırada yer alan mavi-beyazlıların play-off şansı devam ediyor.

Kötü günler geçiren Adana ekibinde bu süreçte gözler yıldız oyuncu Anderson'u arıyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu geride kalan 23 haftada 9 maçta forma giyerken, bunların sadece 5'inde karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Türkiye Kupası'nda da 3 maça 11'de başlayan 30 yaşındaki yıldız, lig ve kupada çıktığı toplam 12 maçta gol ve asist üretemezken 2 kez sarı kart gördü ve adeta yeniden doğmak için geldiği Adana'da kayboldu.

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