Adana Demirspor'un yıldızı Anderson kayıplarda

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Adana Demirspor, Spor Toto 1.Lig'de geride kalan 23 haftada 34 puan toplayabildi.
8. sırada yer alan mavi-beyazlıların play-off şansı devam ediyor.
Kötü günler geçiren Adana ekibinde bu süreçte gözler yıldız oyuncu Anderson'u arıyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusu geride kalan 23 haftada 9 maçta forma giyerken, bunların sadece 5'inde karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Türkiye Kupası'nda da 3 maça 11'de başlayan 30 yaşındaki yıldız, lig ve kupada çıktığı toplam 12 maçta gol ve asist üretemezken 2 kez sarı kart gördü ve adeta yeniden doğmak için geldiği Adana'da kayboldu.