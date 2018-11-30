Adana'daki açılış maçında gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Adanaspor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. İki takım da karşılaşmayı 5 isabetli şut ile tamamlarken, kaleciler yakalanan sınırlı sayıda pozisyonda gole izin vermedi.

Adanaspor bu skorun ardından üst üste 3. beraberliğini alarak 16 puana yükselirken, Hatayspor da art arda 2. beraberliğinin ardından puanını 20 yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor evinde Boluspor'u konuk edecek, Adanaspor ise deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.