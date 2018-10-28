Adanalı boksörün gözü kapandı

Adana asıllı İsveçli boksör Anthony Yiğit, IBF Süper Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluk maçında Rus Ivan Baranchyk ile karşılaştı.

YUMRUK YEDİ GÖZÜ KAPANDI

Maçın 7. raundu sırasında 'Yaratık' lakaplı Rus boksörün çok sert bir sağ yumruğu, Yiğit'in sol gözüne indi.

Bu yumruğun etkisi ile gözü kısa sürede şişen Yiğit herkesin yüreğini ağzına getirdi.

HAKEM MAÇI BİTİRDİ

Maç durduran hakemler doktor kararı ile karşılaşmayı bitirdi ve unvanı Ivan'a verdiler. Bu kararı protesto eden Yiğit ise dövüşmeye devam etmek istedi ancak karar değişmedi.