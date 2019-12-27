Adanaspor 14 hafta sonra kazandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adanaspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Eren Keleş ve 85. dakikada Hakan Barış attı.
14 HAFTA SONRA GELEN 3 PUAN
14 haftadır kazanamayan Adanaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye yükseltti. Karagümrük ise üst üste 2. yenilgisini alarak 23 puanda kaldı.
Adanaspor, devre arasından sonra 19 Ocak'ta Akhisarspor'u ağırlayacak. Karagümrük, Bursaspor deplasmanına gidecek.