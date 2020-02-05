1 Adanaspor, bir kez daha Eyüp Arın'la anlaştı Adanaspor'da altyapı, gelişim sorumluluğu ve teknik direktörlük gibi çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Arın, 19. kez göreve getirildi.

2 Gheorghe Hagi 55 yaşında Birçok futbolsevere göre Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcu olan Gheorghe Hagi'nin, bugün doğum günü.

3 Beşiktaş'ta Lucescu sesleri Takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetiminin, sportif direktörlük görevi için Lucescu'yla Romanya'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

4 Uğurcan, Galatasaray'ın kapısından döndü Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında konuşan eski hocası Nizamettin Arslan, "Galatasaray'a gitmiş, boyu kısa diyerek almamışlar" dedi.

5 Feghouli geri döndü Geldiğinden beri ligin ilk yarılarında beklentileri karşılayamayan Feghouli, sezonun sonlarına doğru açılıyordu. Cezayirli yıldız, yine aynısını yaptı.

6 Futbolcuların Sergen Yalçın hakkındaki görüşleri Diaby, Karius ve Ljajic, Sergen Yalçın hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı. Diaby genç teknik adam için, "Çok zeki, rakibin zaaflarını iyi tespit ediyor" dedi.

7 Fenerbahçe yönetimi Alper'e izin verdi Kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk’un yanından ayrılmak istemeyen Alper Potuk, sezon sonuna kadar futbola ara verdi.

8 Barcelona'da Messi ve Dembele krizi Barcelona'da takım kaptanı Lionel Messi'nin, kulübün Sportif Direktörü Eric Abidal'ı eleştiren açıklamaları ve Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlanması, Katalan kulübünü zora soktu.

9 Liverpool, Federasyon Kupası'nda gençleriyle kazandı İngiltere Federasyon Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan Liverpool, rakibini yenerek bir üst tura çıktı.