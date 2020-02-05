Adanaspor, bir kez daha Eyüp Arın'la anlaştı

Sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve yerine Engin İpekoğlu'nu getirmişti.
İpekoğlu'yla da beklenilen başarıyı yakalayamayan Adana ekibi, göreve "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın'ı getirdi.
19. KEZ GELDİ
Kulüpte altyapı, gençlik ve gelişim sorumluluğu gibi çeşitli görevlerde bulunan Arın, 19. kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
Takımının başında çıktığı ilk maçta Osmanlıspor'a karşı 3-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Arın, görevine 3 puanla başladı.
Adanaspor'u 14 puanla 16. sırada devralan Arın, kendileri gibi düşme tehlikesi yaşayan Osmanlıspor karşısında elde edilen galibiyetle takımını 15. basamağa çıkardı.