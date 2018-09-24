Adanaspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

Fenerbahçe yönetimi: Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok

1 Galatasaray'ın son 4 sezon deplasman performansı Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da deplasman kabusu devam ediyor.

2 Almanların EURO 2024 protestosu sürüyor Almanya'da EURO 2024'ü istemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Stuttgart'tan sonra Hamburg taraftarları da federasyonun adaylığını protesto etti.

3 Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 348. randevu. Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam 348. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini toplamda 132 kez mağlup ederken, siyah-beyazlıların 124 galibiyeti bulunuyor.

4 Quaresma ve Volkan'dan iddialı derbi yorumu Bu akşam oynanacak olan dev derbi öncesi her iki takımdan da iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Portekizli yıldız Quaresma, "Harika bir derbi oynamak için Kadıköy'e gidiyorum" dedi.

5 Şenol Güneş'ten küfür açıklaması: Tamamen tesadüf Şenol Güneş, "F.Bahçe aleyhine küfürlü tezahüratta bulunan Beşiktaşlı taraftarlara destek verdi" diyenlere cevap verdi. Güneş, "Tamamen talihsiz bir tesadüf" dedi.

6 F.Bahçe ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu Fenerbahçe'de 1 haftadır sakatlığı bulunan Skrtel, son antrenmana da katılmadı. Tecrübeli stoper Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

7 Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da sinirli olduğu gözlenen teknik direktör Fatih Terim, kulübenin arkasında bulunan taraftarlarla tartıştı.

8 Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları F.Bahçe, derbi öncesi "Burası Kadıköy. Tarih burada tekerrür eder" diyerek bir video paylaştı. Beşiktaş ise taraftarlarının yaptıkları tezahüratları derleyerek ezeli rakibine cevap verdi.

9 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.