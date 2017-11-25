Adanaspor'dan muhteşem geri dönüş

TFF 1. Lig'de 13. hafta maçında Adanaspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi.

KAZANAN ADANASPOR OLDU

Gaziantepspor'un gollerini 21. dakikada Gökhan Çamur ve 48. dakikada Enes Nural kaydetti. Ev sahibi Adanaspor'un golleri 43. dakikada Vladimir Koman, 82. dakikada Yakup Demir ve 90+2. dakikada Bahattin Köse'den (penaltı) geldi.

PUANINI 21'E YÜKSELTTİ

Sahasında harika bir dönüşün altına imza atan Adanaspor, puanını 21'e yükseltti. Ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve 3 puanı da silinen Gaziantepspor, bu beraberliğin ardından 2 puanda kaldı.