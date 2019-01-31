Adebayor Başakşehir'de kaldı

Katar'ın Al Rayyan takımında görev yapan Türk teknik direktör Bülent Uygun, Radyospor'da Adebayor'un transferi hakkında konuştu.

Katar'ın Al Rayyan takımında görev yapan Türk teknik direktör Bülent Uygun, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞTÜK AMA GELMEDİ

Başakşehir'den transferi gündemde olan Adebayor hakkında konuşan Uygun, "Adebayor ile transfer için görüştük ancak kendisi şu anda Başakşehir'den ayrılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Başakşehir'den ayrılması durumunda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini dile getirdi. Dolayısıyla Adebayor'un Al Rayyan'a transferi de sonuçsuz kaldı" şeklinde konuştu.

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