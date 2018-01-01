Adebayor: Beşiktaş'la anlaşmıştım

İki sezondur oynadığı futbolla ve attığı gollerle Başakşehir'i sırtlayan isim olan Adebayor önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesine konuşan Adebayor, "Uçağa Beşiktaş için binmiştim, son anda iptal ettiler. İstanbul'a gelip Başakşehir'le anlaştım" diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.

İşte o röportajın bir kısmı:

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMIŞTIM

"Gabon’da Afrika Kupasında oynarken, üç maç sonra elendik. Togo’ya geri döndüm ve menajerim Beşiktaş için beni aradı. Kontratı gönderdi. Teklifi inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve kabul ettiler. Her şey yolundaydı ve Beşiktaş için oynayacaktım."





İSTANBUL'A GELDİM BAŞAKŞEHİR'E İMZAYI ATTIM

"Tam uçağa binip gelecektim ki, Beşiktaş son anda teklifini geri çekti. Bu, bir senede ikinci defa oldu. Ekim ayında aynısı Lyon’da olmuş, onlar da son anda tekliflerini geri çekmişlerdi. Uçağa binmişken ‘İstanbul’a gidelim’ dedim. Sonra Başakşehir bana ulaştı."





"Hangi kulüp acaba diye düşündüm. Sonra asbaşkan Mesut Altan beyle havaalanında buluştuk. Önce hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçtim, sonra sözleşmeyi kontrol edip kulübü gezdim. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile harika bir sohbetimiz oldu ve Başakşehir ailesinin bir parçası olmam istendi. Sonrasında da imzayı attım."