Adebayor Beşiktaş'ta oynamak istiyor

Ara transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta belirsizlik sürüyor.
TFF'nin koyduğu harcama limiti nedeniyle eli kolu bağlanan yönetimin harcayabileceği para sadece 300 bin euro.
Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden mutlaka bir golcü transferi isterken, 56 yaşındaki hocanın eski öğrencisi Adebayor'dan Kartal'a mesaj geldi.
DÜŞÜK MAAŞLA OYNARIM
Menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderen 35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı düşük maaşla da olsa giymek istediğini iletti.
Bonservisi elinde olan Togolu futbolcunun eski performansından uzak oluşu, yönetimi düşündürüyor.