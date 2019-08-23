Adebayor Kayserispor'a transfer oluyor

1 Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir Lider Fenerbahçe, yarın Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal, Isla ve Moses'ın yokluğunda sağ bek ve sağ kanat bölgelerinde kimleri oynatacağına henüz karar veremedi.

2 İspanyol basını: Real Madrid Kameni'yi istiyor Okdiario adlı İspanyol gazetesi, yedek kaleci arayan Real Madrid'in Kameni'yi listesine aldığını yazdı.

3 Galatasaray'da Mevlüt Erdinç sesleri Falcao transferinin henüz sonuçlanmaması ve Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Diagne'ye alternatif bir golcü arayan Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i listesine aldı.

4 Falcao'dan bir Galatasaray paylaşımı daha Galatasaraylı taraftarların transferini dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao, sosyal medya hesabından sarı-kırmızı renkli bayrak paylaşımı yaptı.

5 Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'a ve Trabzon'a hayran kalan Sturridge'nin kız arkadaşı, "Bu algıyı kırmalısınız, sizin ülkeniz yurt dışında çok farklı tanıtılıyor" dedi.

6 Taraftar N'Koudou'yu Lens ve Love'a benzetti Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou'nun Lens ve Vagner Love'a olan benzerliği, "Sonu benzemesin" yorumlarına neden oldu.

7 Trabzonspor AEK'yı 3 golle geçti UEFA Avrupa Ligi Play Off turunun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK'yı 3-1 mağlup etti.

8 Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor yine haciz şokuna uğradı.

9 Zanka: Hedef 29'uncu şampiyonluk Türkiye'de son dönemde yaşanan şampiyonluk sayıları konusundaki tartışma, Fenerbahçeli futbolcuların da kafasını karıştırmış durumda.