Adebayor: Koronayı ben mi getirdim, bağış yapmıyorum

Ülkemizde Başakşehir ve Kayserispor formaları giyen Emmanuel Adebayor, koronavirüs ile mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı için sert eleştirilere maruz kalmıştı. Yıldız isim bu haberlere ilginç bir yanıt verdi.

"BAĞIŞ YAPMIYORUM"

36 yaşındaki futbolcu, “Bağış yapmadığımı söyleyenler için net olacağım, bağış yapmıyorum. Ülkeye koronavirüsü ben getirmedim. Çok basit. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum, ne yemek istiyorsam onu yiyorum ve en önemli olan bu” dedi.

Kendisinin Didier Drogba ve Samuel Eto’o ile karşılaştırılmasına değinen Adebayor, “Ne yazık ki Didier Drogba değilim, Samuel Eto’o da değilim. Ben Emmanuel Adebayor ve her zaman yapmak istediğimi yapacağım” ifadelerini kullandı.