Adebayor: La Liga'da oynamak isterim

Medipol Başakşehir’in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, İspanya basınına yaptığı açıklamada kariyer geleceği ve Real Madrid’de forma giydiği günlerine dair konuştu.

2010-11 sezonu ara transfer döneminde Real Madrid’e kiralık olarak giden 34 yaşındaki tecrübeli golcü, “Madrid’de geçirdiği 6 ay, kariyerimin en iyi günleriydi. Çocuklarıma anlatacağım güzel şeyler yaşadım” dedi.

LA LİGA'DA OYNAYABİLİRİM

Ara sıra Madrid maçlarına gittiğini söyleyen Adebayor, İspanya’ya geri dönebileceğini ifade ederken, “Kariyerinizi ne zaman bitireceğinizi bilmezsiniz. Bir yıldır Türkiye’deyim ve ne olacağını göreceğiz. Bir yıl da La Liga’da oynayabilirim. İspanya ve İspanyolları seviyorum. İnsanlara yaklaşımlarını seviyorum” şeklinde konuştu.

Real Madrid’de forma giydiği dönemde takımın hocası Jose Mourinho hakkında konuşan Adebayor, “Benimle sık sık görüşürdü. Çok iyi bir ilişkimiz vardı ve ondan çok şey öğrendim. Soyunma odasında da şakacı biriydi ama basın önünde farklı olurdu. Çok farklı ve inanılmaz biriydi” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Başakşehir’e transfer olan Adebayor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.