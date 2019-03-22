Adebayor: Milli takımdaki son maçım olabilir

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Cenk Tosun Beşiktaş'a dönebilir Beşiktaş'tan 22 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de tutunamadı. İngiliz ekibi milli futbolcuyu siyah-beyazlı takıma kiralamaya hazır.

2 Ersun Yanal isterse Volkan kalacak Ali Koç'un Volkan Demirel'in 1 yıl daha takımda kalmasını istediği öğrenildi. Ancak tecrübeli kaleciyle ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

3 Ali Koç'tan 50 milyon TL'lik bağış Ali Koç, yakında başlatacağı 'Fener ol' kampanyası için ilk bağışı kendisi yapacak. Koç'un kampanyaya 50 milyon TL'lik katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

4 Fenerbahçe Vedat Muriç'in peşinde Gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Ç.Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü.

5 Liverpool, Karius'u istemiyor İngiliz basını, Liverpool'un Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan Karius'u sezon sonunda geri çağırmak gibi bir düşüncesi olmadığını yazdı.

6 Fatih Terim, Ömer'in transferini istemedi Milli futbolcu Ömer Toprak'ın yaz transfer döneminde Fatih Terim tarafından veto edildiği ortaya çıktı.

7 Ersun Yanal Alper Potuk'u takımda istemiyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezon ligde sadece 7 maçta forma giyen ve gol ya da asist üretemeyen Alper Potuk'un takımdan gönderilmesini istedi.

8 Gökhan Töre, Galatasaray'a imza atıyor Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer oluyor.

9 Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu forması Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği forma sosyal medyaya sızdırıldı. Parçalı formanın üzerinde bu kez çubuk deseni de var.