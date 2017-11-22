Adebayor: Terör olaylarından korkmuyorum

Geldiği günden bu yana Başakşehir'in değişilmezleri arasında yer alan Emmanuel Adebayor, Fransız So Foot gazetesine bir röportaj verdi. Adebayor, terör olaylarından Arsenal'daki günlerine kadar önemli açıklamalar yaptı.

"ER YA DA GEÇ ÖLECEĞİM"

Togo Milli Takımı kadrosundayken 2010 yılında silahlı saldırıya uğrayan Adebayor, ''Başakşehir'e imza atmadan önce Türkiye'deki terör olaylarından korkmadın mı?'' sorusuna, ''Öleceksem, er ya da geç öleceğim. Nerede ve ne zaman bilemeyiz. Arkadaşlarım, stadyum yakınlarında bana dikkat etmemi söyledi. Restorantlara saldırıyorlar. Yemek yemeyelim mi? Havalimanlarına saldırıyorlar. Seyahat etmeyelim mi? Neresi güvende ki? Her sabah kalktığımda Allah'a dua ediyorum ve ruhumu ona teslim ediyorum. Gerisi önemli değil'' dedi.

''VAN PERSIE BENİ SEVMEZDİ''

Arsenal'de bir dönem Van Persie ile birlikte forma giyen Togolu golcü, ''Arsenal'den ayrılmam çok karışıktı. Ben ayrılmak istemiyordum. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. Ancak bir anda Arsene Wenger, beni planları arasında görmediğini söyledi. Çok şaşırmıştım çünkü takımda beni sevmeyen tek kişi Robin van Persie idi. Ben de onu sevmezdim ama sahada profesyonel bir ikili oluyorduk'' sözlerini kullandı.

''HENRY'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM''

Arsenal'de oynarken Henry'den çok şey öğrendiğini belirten Adebayor, ''Arsenal'e geldikten sonra şutlarımın üzerinde çok çalıştım. Henry gibi plase şutlar yapmaya başlamıştım. Artık vurduktan sonra daha gol olmadan gol olup olmayacağını biliyordum. Henry, Barcelona'ya giderken bana 'Ben gidiyorum, artık kulübün anahtarı sende' demişti'' şeklinde konuştu.