Adebayor'a göre Süper Lig'deki en iyi 3 forvet

Başakşehir'in yıldız ismi Emmanuel Adebayor, Fransız Spor Dergisi So Foot'a verdiği röportajda ligdeki en iyi 3 forveti ve zorlandığı stoperleri açıkladı.

İşte o röportajın bir kısmı:

GOMİS, CENK VE JAHOVİC

"Süper Lig'deki en iyi 3 forveti sayacak olursam Jahovic, iyi arkadaşım olan Bafetimbi Gomis ve Cenk Tosun. 2017 2018 sezonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum. İyi bir takımız ve iyi bir hocamız var. Neden olmasın? 'Selamlama şeklindeki gol sevincimi bir gün tekrar yapar mıyım, bilmiyorum. Bu benimle ilgili kişisel bir şey. Zamanla tekrar göreceğiz."

SKRTEL VE PEPE ÇOK ZORLUYOR

"Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Beşiktaş'tan Pepe beni en çok zorlayan isimler. Martin Skrtel hava toplarında zorlayan bir isim beni. Pepe ise hem zeki hem de 10 numara ile forvet arasındaki bağlantıları kesen bir isim."