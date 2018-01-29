Adebayor'dan Mehmetçik'e selam

Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

ASKER SELAMI VERDİ

Bu mücadelede ağları havalandıran Emanuel Adebayor, attığı golden sonra tribünlere giderek asker selamı verdi.

"HAYATLARINI BİZİM İÇİN FEDA EDEN ASKERLE SAYGIMI GÖSTERDİM"

Yıldız futbolcu gol sevincinin sebebini maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği ropörtajda açıkladı.

Türk askerine olan saygısını göstermek için asker selamı yaptığını söyleyen Adebayor "Hayatlarını bizim için feda eden askerlerimize, onların ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Onların kayıplarını telafi edemeyiz ama ben de bulunduğum ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim." şeklinde konuştu.