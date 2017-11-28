Adebayor'un attığı gol ortalığı karıştırdı

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmada atılan gol büyük tartışmalara yol açtı.

Mücadelenin 39. dakikada Başakşehir adına Emmanuel Adebayor beraberlik golünü atarken, bu pozisyon sonrası büyük tartışma yaşandı.

ELİYLE KONTROL ETTİ

Kayserisporlu oyuncular bu pozisyonda ceza sahasında Adabayor'un topu eliyle aldığı gerekçesiyle hakeme uzun süre itirazlarda bulundu.

Sosyal medyada da Adebayor'un attığı bu golde ''El var'' görüşü hakimdi.

Hakeme yapılan yoğun itirazlardan sonra Kayserispor'da Deniz Türüç ve Lopes birer sarı kart gördü.

FORMASINI YOLLARIZ

Bir gazetecinin Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Adebayor ‘Topu kolumla aldım dedi' açıklamasını hatırlatması üzerine Abdullah Avcı, “Adebayor hocanın forma istediğini söyledi. Adebayor'un formayı yollarız sorun değil. Adebayor böyle bir şey söylemediğini söylüyor. Yediğimiz golün de izlenilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.