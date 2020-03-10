1 A Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

2 Adem Büyük, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak Galatasaray'da pazartesi günü yapılan idmanda sakatlanan Adem Büyük, Beşiktaş derbinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, Adem'in yokluğunda Andone'u kadroya alacak.

3 Olympiakos'un sahibi, koronavirüs kaptığını duyurdu Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

4 Galatasaray'da Feghouli, ikinci yarılarda açılıyor Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarılarında bambaşka bir performans sergiliyor.

5 Messi'nin frikiğine özel önlem geliştirdiler Hafta sonunda oynanan Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikik atışına alınan önlem, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

6 Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, uzun süre sonra görüştü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivasspor maçı dönüşünde Fatih Terim'e, takımın oynadığı futboldan çok memnun olduğunu dile getirdi.

7 İtalya'da Serie A dahil tüm spor etkinlikleri durduruldu İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını, 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

8 Arda Turan halı sahada görüntülendi Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve sonrasında hiçbir takımla anlaşmayan Arda Turan, halı sahada maç yaparken görüldü.

9 Lazio, Vedat Muriç'i istiyor Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan temsilcisi Lazio'nun, sezon sonunda kapıyı çalacağı kaydedildi. Lazio'nun Fenerbahçe'ye teklif edeceği rakam 20 milyon euro.