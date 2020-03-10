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Adem Büyük, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak

Galatasaray'da pazartesi günü yapılan idmanda sakatlanan Adem Büyük, Beşiktaş derbinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, Adem'in yokluğunda Andone'u kadroya alacak.

| Haber Merkezi
Adem Büyük, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak
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Beşiktaş'ı pazar günü evinde ağırlayacak olan Galatasaray'ın dün gerçekleşen antrenmanında Adem Büyük'ün sakatlanması can sıktı.

Adem Büyük, antrenmanda sağ üst arka adalesinden sakatlanarak idmanı yarıda bırakmıştı.

Tecrübeli golcünün yapılan kontroller sonrasında derbi kadrosunda yer almasının zor olduğu belirtildi.

ANDONE KULÜBEYE, SEKİDİKA VE LİNNES TRİBÜNE

Sivas maçında sonradan oyuna aldığı Adem'in yerine forvette yedek kuvvet olarak Andone'yi listesine yazacak olan Terim'in, Linnes ve Sekidika'yı yabancı oyuncu sınırı nedeniyle tribüne çıkarması gerekecek.

Son maçta Jesse ve Andone'yi tribüne yollayan Terim'in Andone yerine Linnes'i derbi kadrosuna yazdırmayacağı öğrenildi.

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