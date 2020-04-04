Adem Büyük: Çocuklarla ilgilenmek, futbol oynamaktan zor

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Büyük, "İyi olmak için çaba gösteriyoruz. Hepimiz için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdiklerim, ailem, arkadaşlarım için kendime en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatacağız" açıklamalarında bulundu.

''ÇOCUKLARLA İLGİLENMEK FUTBOL OYNAMAKTAN ZOR''

Evde eşi ve çocuklarıyla vakit geçirdiğini belirten Adem Büyük, ''Günlerimiz kolay geçmiyor ama çocuklarımla ve eşimle vakit geçirmek güzel. Ancak çocuklarla vakit geçirmek futbol oynamaktan zor. Sıkılabiliyorlar ama sıkılmamaları için ailecek aktivitelerimizi çoğalttık. Çocuklarla ilgilenirken çok zorlanıyorum. Çünkü her gün değişik aktivite bulmak zorundayız. Ödevlerinde, ders bağlantılarında eşimle birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.