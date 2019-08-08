Adem Büyük: Galatasaray Türkiye'nin tek büyüğü

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Adem Büyük, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Kupa zaferine ulaştıkları karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Galatasaray'da oynadığı için gururlu olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Bana bu şansı veren Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Mutluluktan çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Böylesine büyük bir camiada, ilk resmi maçımda kupa kazanmak benim için de özel bir durum" dedi.

"KUPALARA AMBARGO KOYACAĞIZ"

Galatasaray'ın tüm kupaları alacağını kaydeden Adem, "Galatasaray Türkiye'nin tek büyük, en büyük takımı. Bundan sonra da tüm kupaları alacağız. Bizim adımı Galatasaray, kupalara ambargo koyacağız. Burada inanılmaz bir aile ortamı var, kimse yabancılık çekmiyor. Taraftarlar da bana geldiğim günden beri destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.