Adem Büyük Galatasaray'da

1 Buffon, Juventus'a dönüyor Juventus'un efsane kalecisi Buffon, siyah-beyazlı ekibe geri dönüyor. 40 yaşındaki kaleci, Maldini'den İtalya'da en fazla forma giyen futbolcu unvanı almayı hedefliyor.

2 Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Lucas Lima, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi.

3 Fenerbahçe, Kruse'a villa tuttu Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Alman forvet Max Kruse'u İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Golcü futbolcuya yıllık ücret ve imza parası dışında villa da hediye edildi.

4 Futbolcular tezkere aldı Vatani görevlerini bedelli askerlik kapsamında yapan futbolcular, terhis oldu. Oyuncular, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

5 TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yaptığı değişiklik sonrası takımlara transfer yasağı ve kadro kısıtlaması gibi cezalar verilebilecek.

6 Celta Vigo, Emre Mor'u satıyor İspanyol basını, Celta Vigo'nun Emre Mor'u kesin olarak takımdan göndereceğini yazdı.

7 Tyler Boyd: Beşiktaş taraftarı muazzam Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Tyler Boyd, Ankaragücü formasıyla Vodafone Park'ta oynadıkları karşılaşmayı unutamadığını söyledi.

8 Fenerbahçe, Gomis'le görüştü Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'e teklif yaptı. Comolli ile Gomis arasındaki görüşmeye, Başkan Ali Koç da katıldı.

9 Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.