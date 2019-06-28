Adem Büyük Galatasaray'da

8Fenerbahçe, Gomis'le görüştü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'e teklif yaptı. Comolli ile Gomis arasındaki görüşmeye, Başkan Ali Koç da katıldı.
9Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.
1Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.
2Fenerbahçe, Kruse'a villa tuttu
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Alman forvet Max Kruse'u İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Golcü futbolcuya yıllık ücret ve imza parası dışında villa da hediye edildi.
3Futbolcular tezkere aldı
Vatani görevlerini bedelli askerlik kapsamında yapan futbolcular, terhis oldu. Oyuncular, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.