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Adem Büyük Galatasaray'da

Galatasaray, golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

| Haber Merkezi
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Adem Büyük Galatasaray'da

Galatasaray, golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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