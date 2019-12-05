Adem Büyük kalecinin ayağına bastı

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor, büyük bir sürprize imza attı.
TT Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sadık Baş ve Erdinç Pekgöz'ün golleriyle kazanan mavi-beyazlı ekip, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti.
ADEM'DEN BAYRAM'A SERT FAUL
Mücadelede Adem Büyük'ün, Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun'a kasıtlı yaptığı faul tepkilere neden oldu.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
Uzun yıllar Anadolu takımlarında forma giyen Adem, karşılaşmanın 76. dakikasında ceza sahasında topu kontrol eden Bayram'ın ayağına bastı.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
Bayram acı içinde yerde kalırken, hakem deneyimli futbolcuya sarı kart gösterdi.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)