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Adem Büyük kalecinin ayağına bastı

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta Adem Büyük'ün, kaleci Bayram Olgun'un ayağına basması tepki çekti.

| Haber Merkezi
Adem Büyük kalecinin ayağına bastı
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Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor, büyük bir sürprize imza attı.

TT Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sadık Baş ve Erdinç Pekgöz'ün golleriyle kazanan mavi-beyazlı ekip, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti.

ADEM'DEN BAYRAM'A SERT FAUL

Mücadelede Adem Büyük'ün, Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun'a kasıtlı yaptığı faul tepkilere neden oldu.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

Uzun yıllar Anadolu takımlarında forma giyen Adem, karşılaşmanın 76. dakikasında ceza sahasında topu kontrol eden Bayram'ın ayağına bastı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

Bayram acı içinde yerde kalırken, hakem deneyimli futbolcuya sarı kart gösterdi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

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