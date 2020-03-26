Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Adem Büyük koronavirüs için maske bağışı yaptı Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığına 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı.

2 Dünyada devam eden ligler Koronavirüs nedeniyle dünyadaki çoğu lig ileri bir tarihe ertelenirken; Belarus, Avustralya, Angola, Filistin, Nikaragua ve Haiti'de ise maçlar devam ediyor.

3 16 yıl önce açılan 'Corona' pankartı İtalya'da attığı gollerle Catanzaro ekibini sırtlayan Giorgio Corona için taraftarların, 16 yıl önce tribünde 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart açtıkları tespit edildi.

4 Zeynep Bastık: Bence Pjanic hacklenmiştir Karantina sürecinde sıkılan Pjanic, vakit geçirmek için Zeynep Bastık'ın canlı yayınına bağlanmıştı. Bastık, Boşnak futbolcu için, ''Beni engellemiş'' dedi.

5 Fatih Terim'in doktoru Albayrak'ı işaret etti Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, isim vermeyerek virüsün Abdurrahim Albayrak'tan bulaştığını ima etti.

6 Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve ailesine yapılan koronavirüs test sonucunun temiz çıktığını belirtti.

7 Futbol dünyası, koronavirüse karşı birleşti Futbol camiasının ünlü isimleri, kulüpler ve futbolcular, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bağışlar yaparak, "Birlikte başaracağız" mesajı vermeye devam ediyor.

8 Kruse'nin testi pozitif çıktı Dün futbolculara koronavirüs testi yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. O oyuncunun, Kruse olduğu ortaya çıktı.

9 Ligler iptal edilirse ne olur Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşulurken bunlardan biri de sezonun 'Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti de geçersiz sayılacak.