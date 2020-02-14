Adem Büyük kurban kesti, goller geldi

Son dönemde performansını yukarı çıkaran Adem Büyük, sakatlık ve nazardan korunmak için tam 10 tane küçük baş kurban kestirdi.

Büyük, kestirdiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

KURBAN KESTİ, GOLLER PEŞPEŞE GELDİ

Bu hayır sonrası gol yollarında durdurulamayan tecrübeli forvet, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Son olarak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a karşı attığı 2 golle Falcao ve Andone'nin yokluğunu aratmayan Adem, Fatih Terim'in forvet sıkıntısı yaşadığı dönemde sarı-kırmızılı ekibe adeta ilaç gibi geldi.

"BURAYA SAVAŞMAYA GELDİM"

32 yaşındaki golcü oyuncu, “Ben buraya savaşmaya geldim. Ben buraya yatmaya gelmedim. Vücudum izin verdiği sürece savaşmaya devam edeceğim. Bana güvenen Fatih Terim’e çok teşekkür ediyorum. Bende emeği çok büyük. Artık tek bir hedefimiz kaldı; o da lig şampiyonluğu. Onu da ‘Mayıslar bizimdir’ diyerek kazanacağız” ifadelerini kullandı.