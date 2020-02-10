Adem Büyük, performansıyla göz dolduruyor

Galatasaray'da, bir yandan sakatlıklar bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verilirken, Adem Büyük takımının gol yükünü sırtlamaya devam ediyor.

Konya ve Kayseri maçlarında ağları sarsan Adem, dün eski takımı Kasımpaşa’yı da affetmedi.

32 yaşındaki forvet, soyadı gibi Büyük oynadı ve Kasımpaşa ağlarına da 2 gol bırakmasını bildi.

SON 3 HAFTADA 4 GOL ATTI

Tecrübeli oyuncu önce penaltıdan ağları sarstı, ardından çok şık bir gole daha imza attı.

Yıldız futbolcu, iki pozisyonda hat-trick’e de çok yaklaştı ancak kaleci Fatih’e takıldı.

Adem Büyük, son 3 haftada kaydettiği 4 golle Aslan’ın şampiyonluk yarışından yeniden kükremesinde önemli bir paya sahip oldu.