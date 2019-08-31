Adem Büyük: Tek büyük Galatasaray

Galatasaray'ın bu yaz transfer ettiği Adem Büyük, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

90+9 da galibiyeti getiren golü atan Adem Büyük, "Benim için unutulmaz bir anı oldu. Biz Galatasaray'ız her ne olursa olsun, her ne şartta olursa olsun kazanmayı bilen tarafız. O yüzden kazandığımız için mutluyuz. Saha içinde olan oyunlar, bize karşı oynanan oyunlar ortada. Önemli değil biz kazanmaya devam edeceğiz, kazanma alışkanlığımızı devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Doğum gününde gol atmanın mutluluğunu yaşayan Adem, "Benim attığım gol çok önemli, kazandığımız için bana çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Herkese çok teşekkür ederim, umarım bundan sonra devamı gelir. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ederiz, her zaman olduğu gibi yine yanımızdaydılar. Bu galibiyeti de onlara armağan etmek istiyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum." dedi.

Adem Büyük, maçın ardından sosyal medyadan "Galatasaray pes etmez, Galatasaray vazgeçmez! Galibiyetimiz büyük taraftarımıza armağan olsun... Tek büyük Galatasaray." açıklamasını yaptı ve fotoğraf paylaştı.