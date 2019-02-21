Adem Büyük ve Jahovic'e ikişer maç ceza

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş mücadelesinde Adem Büyük, Fenerbahçe-Konyaspor maçında ise Jahovic kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bırakmıştı.

PFDK, iki futbolcuya da ikişer maç ceza verildiğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT A, B, C, D, E ve DOĞU ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G, H, O blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.