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Adem Büyük'ten Volkan'a: Yeter be abi, kedi mi yuttun

Carlos Kameni'den kaleyi geri alan tecrübeli kaleci, Yeni Malatyaspor maçında yaptığı 4 önemli kurtarışla rakibe gol izni vermedi.

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Adem Büyük'ten Volkan'a: Yeter be abi, kedi mi yuttun

Malatya'da 4 önemli kurtarışla devleşen Volkan Demirel, Adem Büyük'ü isyan ettirdi.

"YETER BE ABİ KEDİ Mİ YUTTUN"

Volkan'ın hatasız oyunu ev sahibi ekibin başarılı hücum oyuncusu Adem Büyük'ü de isyan ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Volkan'ın çıkardığı tehlikeli bir şut sonrası, "Yeter be abi! Kedi mi yuttun!" diye söylendi.

Bu arada Fenerbahçe, Volkan Demirel'in kaleyi koruduğu Süper Lig'deki son iki maçını (Medipol Başakşehir 2-0 / Yeni Malatyaspor 2-0) gol yemeden kazandı. Kaptan bu karşılaşmalarda kalesine gelen gol olabilecek 6 şutu da kurtardı.

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