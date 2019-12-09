Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Galatasaray, Belhanda'nın fiyatını belirledi Fas basını Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiğini yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli futbolcu için 10 milyon euro istediği ifade edildi.

2 Alex de Souza'nın Fenerbahçe hayali İstanbul'a gelen Alex de Souza, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Brezilyalı efsane futbolcu, "Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum" dedi.

3 Derbi öncesi sarı kart alarmı Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımdan da 4'er futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

4 Adem Büyük'ün adalesinde zorlanma var Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandı.

5 WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.

6 Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

7 Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz 18 kişilik kadroda yer almadı.

8 Muslera'nın aile pozu Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurtan Fernando Muslera, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

9 Ersun Yanal stoper ve forvet istiyor Rami ve Zanka'dan memnun kalmayan teknik direktör Ersun Yanal, mutlaka stoper almaları gerektiğini söyledi. Yanal ayrıca alternatif bir golcü de istedi.