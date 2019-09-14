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Adem Büyük'ün milli takım isyanı

A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan Adem Büyük, "Bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" dedi.

| Haber Merkezi
Adem Büyük'ün milli takım isyanı
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Galatasaray'ın yeni transferi Adem Büyük, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MECBUR KALIRLAR"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleri hakkında konuşan Büyük, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Problem değil, daha önümüzde çok maç var. O yüzden bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" şeklinde konuştu.

4 KEZ ÇAĞRILDI

32 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca A Milli Takım'a sadece 4 kez çağrılmıştı.

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