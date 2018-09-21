Adem Ljajic: Beşiktaş benim için büyük fırsat

Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından Adem Ljajic, Beşiktaş'ın YouTube kanalı için röportaj verdi.

Ljajic, en önemli özelliğinin asist yapmak olduğunu belirtirken Türkiye'nin İtalya'dan daha kolay bir lig olduğunu belirtti.

''BENİM İÇİN BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR FIRSATTI''

İşte Adem Ljajic'in açıklamaları;

"Beşiktaş'ın beni istediğini duyduğumda çok memnun kaldım. Çünkü burası çok büyük bir kulüp. Çok iyi bir kadro var. Kişisel olarak benim için de büyük bir fırsat. Kalitemi kanıtlamak, oyuncu olarak daha iyi yerlere gelebilmek için büyük bir fırsattı. Ben de bunu değerlendirmeye karar verdim."





''MUHTEŞEM BİR ATMOSFER VAR''

"Gerçekten çok etkileyici bir atmosfer var. Büyük bir taraftar kitlesi var. Benim ülkemde Sırbistan'daki atmosfere çok benziyor. Orada da taraftarlar 90 dakika takımlarına destek veriyorlar. Tabii böyle bir taraftar grubuna karşı oynamak büyük avantaj."

''İSTANBUL ÇOK FARKLI''

"İstanbul farklı bir şehir. Özellikle trafik çok farklı. Alışmak için biraz zaman gerekecek ama tartışmasız çok güzel bir şehir. Böyle bir şehire gelip yaşamak mutluluk verici."

''TÜRKİYE'DE OYNAMAK DAHA KOLAY''

"İtalya'da taktiksel olarak yoğun bir lig var. O yüzden daha zorlayıcı bir lig. Türkiye Ligi sert bir lig. Şöyle bir fark söyleyebilirim. İlk izlenimime göre Türkiye'de oynamak daha kolay olabilir. Çünkü daha rahat alan bulabiliyorsunuz. İtalya'da bu alanları bulamıyorsunuz. O yüzden küçük bir fark var."

''EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİM ASİST YAPMAK''

"Farklı bir oyuncu ile kendimi kıyaslamak istemiyorum. Kendimi anlatmayı da pek sevmem. Takım içinde çalışan bir oyuncuyum. Benim işim takıma katkıda bulunmak, asist yapmak. En güçlü özelliğim asist yapmak diyebilirim. Takımın galip geldiği, kupa kazandığı bir durumda ben de asistlerimle katkıda bulunmak isterim. Önemli olan takım arkadaşlarımın çözüm aradıklarında çözüm bulabilmem. En yakın hedef en elde tutulabilir hedef şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek."