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Adem Ljajic Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Boşnak asıllı Sırp yıldız, bugün İstanbul'da olacak.

Adem Ljajic Beşiktaş'ta
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Uzun süredir 10 numara bölgesine takvine yapmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, transferin son gününde mutlu sona ulaştı.

Günlerdir İtalya'da bulunan siyah-beyazlı yetkililer, Adem Ljajic'in transferi konusunda oyuncuyla ve kulübü Torino'yla her konuda anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Boşnak asıllı Sırp futbolcu bugün İstanbul'da olacak.

YOLA ÇIKTI

Ljajic'in menajeri, sosyal medya hesabından yola çıktıklarını duyurdu.

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