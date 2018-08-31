Hasan Ali: En iyi sol bek benim

1 Kura çekimi sonrası yapılan capsler G.Saray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği Forlan, kura çekiminde sarı-kırmızılı takıma uğurlu geldi. Kura çekimi sonrası, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

2 Adem Ljajic Beşiktaş'ta Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Boşnak asıllı Sırp yıldız, bugün İstanbul'da olacak.

3 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

4 Şenol Güneş'in aklında milli takım var Partizan maçı sonrası basın toplantısı yapan Şenol Güneş, Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

5 UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

6 Jailson İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques Siqueira, İstanbul'a geldi.

7 Oğuzhan Özyakup'tan taraftara mesaj Süper Lig maçında ıslıklanan Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında attığı golden sonra tribünlerin önüne giderek kulaklarını tıkadı.

8 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer aldı. Temsilcimizin rakipleri L.Moskova, Porto ve Schalke 04'ün son durumlarını sizler için derledik.

9 Galatasaray'da yüzler gülüyor Şampiyonlar Ligi'nde en kolay gruba düşen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın keyfi yerinde.