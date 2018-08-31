Adem Ljajic Beşiktaş'ta

Uzun süredir 10 numara bölgesine takvine yapmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, transferin son gününde mutlu sona ulaştı.
Günlerdir İtalya'da bulunan siyah-beyazlı yetkililer, Adem Ljajic'in transferi konusunda oyuncuyla ve kulübü Torino'yla her konuda anlaşmaya vardı.
SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO
8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Boşnak asıllı Sırp futbolcu bugün İstanbul'da olacak.
YOLA ÇIKTI
Ljajic'in menajeri, sosyal medya hesabından yola çıktıklarını duyurdu.