Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Bu karşılaşmada takımının tek golünü atan Adem Ljajic, yine de maç boyunca vasatı aşamadı.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Mücadelenin 86. dakikasında oyundan alınan 28 yaşındaki futbolcu, kulübeye gelirken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Oldukça üzgün görülen yıldız futbolcunun, maçın ardından menajerini aradığı ve kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

İtalya'ya geri dönmek isteyen Ljajic, daha önce Serie A'da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino gibi takımların formalarını giymişti.

2 GOL 5 ASİST

Bu sezon beklentilerin altında kalan Boşnak asıllı Sırp futbolcu, ligde çıktığı 17 maçta 2 gol atarken 5 de asist yaptı.