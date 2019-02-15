Adem Ljajic Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan Adem Ljajic, Yeni Malatyaspor mücadelesinde attığı golden sonra abartılı sevinçten dolayı sarı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Transfermarkt'ın bilgilerine göre ara transfer döneminin kapanmasının ardından Süper Lig'de yer alan futbolcuların toplam değeri 633 milyon 950 bin euro oldu.

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Bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Türk takımlarının bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı belli oldu. Beşiktaş, gruplardan bile çıkamamasına rağmen topladığı 9.5 puanla zirvede yer aldı.