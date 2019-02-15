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Adem Ljajic Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ta kart sınırında bulunan Adem Ljajic, Yeni Malatyaspor mücadelesinde attığı golden sonra abartılı sevinçten dolayı sarı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Adem Ljajic Fenerbahçe derbisinde yok
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Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, 70. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1 öne geçirdi.

BAYRAK DİREĞİNE TEKME ATTI KART GÖRDÜ

Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Adem Ljajic, köşe direğine tekme atarak kırdı. Sırp oyuncu, bu sevinç sonrası hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

Sarı kart sınırında olan Adem Ljajic, böylece Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında cezalı durumu düştü.

Başarılı futbolcu, gördüğü kart sonrasından cezalı duruma düştüğünü hatırlayınca büyük üzüntü yaşadı.

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