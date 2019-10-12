Adem Ljajic'e talip var

1 Fransa'da Kante sakatlandı Pazartesi günü oynanacak Fransa-Türkiye maçı öncesi ev sahibi ekibe iki isimden kötü haber geldi.

2 Mustafa Cengiz: Kurucularımızın hepsi Osmanlı vatandaşı Galatasaray Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan Mustafa Cengiz, "Birçok kulübün kurucusu İngiliz. Oysa bizimkisi, yüzde yüz yerli" dedi.

3 Luyindama, West Ham ve Wolverhampton'ın takibinde Cimbom'un savunmacısı Christian Luyindama iki İngiliz kulübünün transfer radarına girdi. Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla dikkat çeken stopere devre arasında teklif gelmesi bekleniyor.

4 Serdal Adalı'dan İsmail Ünal'a teklif Beşiktaş'ta yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Serdal Adalı'nın daha fazla oy toplamak için İsmail Ünal'a teklif yaptığı, Ünal'ın ise bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

5 Cengiz ile Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında kendisini sert bir dille eleştiren Eşref Hamamcıoğlu'nu, Ali Sami Yen'in kabri başında tersledi.

6 Cenk Tosun az kalsın sakatlanıyordu 90. dakikada attığı gol sonrası sevinçten adeta çıldıran Cenk Tosun, kale arkası tribününe doğru koşarken yere düştü.

7 Aziz Yıldırım Kadıköy'de Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'den bu yana ilk kez stada geldi. Yıldırım, Uğur Dündar ve Ümit Özat ile birlikte millileri destekledi.

8 A Milli Takım, Şenol Güneş'le çıkışa geçti Arnavutluk'u 1-0 yenerek puanını 18'e çıkaran A Milli Takımımız, liderliğini sürdürdü. 7 maçta 15 gol atan Şenol Güneş'in öğrencileri, kalesinde sadece 2 gol gördü.

9 Hakkari'nin altın çocuğu Gizem Muaythai Dünya şampiyonu Özel harekat polisi tarafından yeteneği fark edilen 12 yaşındaki Gizem Nur Tatlı, geçen yıl üçüncü olduğu Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bu sene altın madalya kazandı.