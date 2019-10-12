Adem Ljajic'e talip var

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde İtalya Serie A ekibi Torino'dan 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Adem Ljajic'e sürpriz bir talip çıktı.
Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova'nın Boşnak asıllı futbolcuyla ilgilendiği bildirildi.
OCAKTA KARTALIN KAPISI ÇALINACAK
Tecrübeli ismi menajerler aracılığıyla takip eden Rus ekibinin, Ocak ayında Ljajic için kara-kartal'ın kapısını resmen çalması bekleniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın performansından memnun kalmadığını açıkladığı Adem Ljajic, bu sezon büyük bir düşüşe geçti.
Sezon başında bonservisi Torino'dan alınan Adem Ljajic, bu sezon istatistikleriyle de 'dip' yaptı. Çıktığı 6 maçın 6'sında da ilk 11 oynayan Ljajic, bu maçlarda ort. 82 dakika sahada kaldı.