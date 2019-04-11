Adem Ljajic'in bonservisine taksit kolaylığı

Beşiktaş, Adem Ljajic'i takımda tutmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir formül gündeme geldi.

Siyah-Beyazlı yönetimin Quaresma, Lens ve Medel'i satarak bu oyunculardan gelecek olan parayla Sırp futbolcunun 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamayı planlıyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda 3 futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacağı ve bu futbolcuları almak isteyen kulüplere gereken kolaylığın sağlanacağı öğrenildi.

BONSERVİSİ 30 TAKSİDE BÖLÜNECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin Torino ile yaptığı anlaşmaya göre Adem Ljajic'in bonservis bedeli 30 taksite bölünecek. Bu da Siyah-Beyazlı yönetim için büyük bir kolaylık olarak gösteriliyor. Adem'in de Beşiktaş'ta kalmayı çok istediği ortaya çıktı. Yönetim Sırp futbolcuyu gösterdiği başarılı performans nedeniyle kesin olarak takımda tutacak.

Ligin 2. yarısında müthiş bir performans gösteren Adem Ljajic 2 sezon kiralık olarak oynadıktan sonra takımdan ayrılan Talisca'yı aratmıyor. Yönetim Adem'i takımda tutmak için her türlü kozu oynamaya hazırlanıyor.