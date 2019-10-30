Adem Ljajic'ten 'eski formuma döneceğim' mesajı

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Adem Ljajic, eski formunu arattırıyor.

Sırp futbolcu, forma giydiği son altı maçta gol ve asist katkısında bulunamadı.

Son iki lig maçında oyuna sonradan alınan Adem Ljajic'in performansı sezonun devamı için merak konusu olurken, tecrübeli oyuncudan bir açıklama geldi.

"BU SEZON ŞAMPİYONLUK GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Ülkesindeki bir televizyon programına konuşan Ljajic, "Kariyerimde yurt dışında hiç şampiyonluk yaşamadım. Beşiktaş'a transfer olmamdaki en büyük etken buydu. Geçen sezon olamadık ama bu sezon şampiyonluk görmeyi çok istiyorum." dedi.

Performansına da değinen Ljajic, "Geçen sezon da durgun başlamıştım ama sonradan açıldım. Kısa sürede herkesin bildiği Ljajic'i izlettireceğim." sözlerini kullandı.