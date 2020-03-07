Adem Ljajic'ten göndermeli gol sevinci

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Galatasaray'da Onyekuru harekatı başladı

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi için start verildi. Sarı-kırmızılı ekip, takımda kalmak isteyen Nijeryalı için Monaco ile görüşmelere başladı. Oyuncunun kiralanması ise bir diğer seçenek.