Adem: Umarım Real, Bayern ve Dortmund'la eşleşiriz

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'dan transferi Adem Büyük beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANIRIZ"

31 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Böyle büyük bir camiadan teklif gelince inanamadım. Fatih hocayla daha önce milli takımda çalıştım. Bu kulüp de Türkiye'nin en büyük kulübü. Alınabilecek bütün kupaları almış bir kulüp. Ani gelişti. Hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olmak benim için gurur verici. Transferde emeği geçen Fatih hocama ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Umarım bütün kupaları ve şampiyonlar ligini alırız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi arenasına ilk kez çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Adem Büyük, eşleşmek için gönlünden geçen takımların ise Real Madrid, Bayern Münih ve Borussia Dortmund olduğunu söyledi.











