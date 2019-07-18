Adidas, Beşiktaş'la Juventus'a aynı formayı tasarladı

Yeni sezonun heyecanı günden güne artarken, kulüpler bir yandan transfer yapıyor, bir yandan da yeni sezon formaları ve ürünleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

YİNE ADİDAS YİNE AYNI FORMALAR

Beşiktaş, dün yeni sezon formalarını tanıttı.

İç daha, dış saha ve üçüncü forma adı altında 3 farklı forma tanıtan siyah-beyazlıların, siyah forması ile Juventus'un forması arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı.

Adidas, son yıllarda birçok takıma benzer forma tasarımları yapmakla gündeme geliyor. Bu konuda fazlasıyla eleştirilen Adidas'ın iki siyah-beyazlı ekip için tasarladığı formalar neredeyse bire bir aynı.

Beşiktaş Alman kalecisi Karius ile Juventus'un deneyimli file bekçisi Buffon'un giydiği kaleci formaları oldukça benzer.

Geçen sezon ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaleci formaları aynıydı.



